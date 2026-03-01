Eleições no Brasil, processo de transição para a nova realidade imposta pela reforma tributária, Copa do Mundo de Futebol, agenda ESG no pós-COP, tensões geopolíticas...\nA lista de temas relevantes que estão em pauta neste 2026 é vasta. E tudo isso em tempos de polarização e de debates nem sempre racionais. É aí que a comunicação, mais do que nunca, deixa de ser só uma ferramenta de divulgação para se tornar também um ativo estratégico de sobrevivência institucional e da marca pessoal. É uma aliada para enfrentar e vencer os desafios que se apresentam para empresários, executivos, profissionais liberais, políticos etc.\nNunca o porta-voz esteve tanto sob holofotes. Eles falam publicamente, concedem entrevistas, publicam opiniões ou respondem diretamente em redes sociais. A descentralização da fala trouxe agilidade, mas também aumentou o risco. Afinal, sem alinhamento, sem treinamento e sem clareza de discurso, a comunicação deixa de ser ativo e passa a ser vulnerabilidade.