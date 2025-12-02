O Papilomavírus Humano (HPV) constitui um grupo de vírus altamente adaptados ao epitélio de pele e mucosas. A infecção pelo HPV é formalmente classificada como uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), sendo considerada a IST viral mais prevalente em nível global. Embora o contato sexual seja a principal via de disseminação, a transmissão depende fundamentalmente do contato direto com áreas contaminadas, seja na pele ou mucosas.\nSegundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 8 em cada 10 pessoas terão contato com HPV. No Brasil, pesquisas multicêntricas recentes demonstram prevalência de 54,4% das mulheres e 41,6% dos homens sexualmente ativos apresentam infecção genital por HPV de alto risco(cancerígenos) e estão associados a 5% de todos os cânceres do mundo. Mais de 90% das infecções recém-adquiridas tornam-se indetectáveis em até 24 meses, pela resposta imunológica espontânea.