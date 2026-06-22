Governar é, em boa medida, decidir onde investir o tempo da máquina pública. E há tempo demais sendo desperdiçado. Todo brasileiro que já esperou semanas por um documento simples, ou viu um processo se arrastar entre carimbos, conhece esse custo invisível.\nÉ contra ele que o Governo de Goiás escolheu agir. Firmamos parceria que levará até 20 mil licenças do Gemini, modelo de inteligência artificial (IA) do Google, a servidores estaduais até o fim de 2026, dentro do programa GO.IA. É a maior e mais avançada iniciativa entre os estados brasileiros para o uso da IA do Google na administração pública. Goiás optou por estar à frente.\nO que move a iniciativa é o resultado. Inteligência artificial, aqui, não é vitrine: é ferramenta para reduzir o tempo de tarefas que hoje levam horas ou dias, para acelerar respostas e para devolver ao cidadão aquilo que usualmente é o maior problema na relação com o Estado: o tempo.