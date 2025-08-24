Esqueçam as deepfakes, as fakes news ou as fraudes escandalosas: a Inteligência Artificial (IA) pode redefinir o campo de disputa das eleições, como nunca imaginamos. Não há nada de teoria da conspiração nessa afirmativa. A desenvoltura da sombra dos algoritmos opera com sutileza indetectável.\nEssas ferramentas revelam um potencial perturbador, o de manipular o clima eleitoral falseando a verdade, sem violar leis e sem deixar evidências. Aqui expomos cinco mecanismos pelos quais a IA pode corromper a opinião pública e, por conseguinte, as eleições, em análise direta do seu funcionamento.\nPrimeiro: simulação de consenso invisível. A IA pode repetir micro-opiniões levemente inclinadas a um objeto, criando a ilusão de que “todo mundo pensa assim”. Não é uma mentira explícita, mas uma distorção estatística que molda a percepção de consonância social. Um eleitor exposto a milhares de respostas habilmente enviesadas começa a sentir que uma ideia é majoritária, mesmo que não seja. O efeito? A opinião pública é ressignificada sem alarde.