No Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, vale a reflexão sobre o crescente número de pessoas que desabafam com chatbots sobre dor, ansiedade e ideação suicida. Recentemente, uma mãe fez um relato comovente ao jornal The New York Times sobre a filha, que, em sofrimento psíquico, passou meses conversando com um bot apelidado de “Harry”.\nEle oferecia acolhimento constante, paciente e sem julgamento, qualidades que, paradoxalmente, ocultaram a gravidade da crise e transformaram a “companhia” de IA numa armadilha silenciosa. Quando a máquina simula proximidade, a conversa vira caixa-preta, pois familiares e profissionais deixam de perceber a escalada do risco, e a pessoa em crise aprende a esconder justamente o que mais precisa ser dito. Algoritmos são bons em parecer empáticos, mas podem ignorar o cumprimento de obrigações clínicas que salvam vidas.