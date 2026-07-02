Os escritórios de advocacia estão vivendo uma das maiores transformações de sua história. A Inteligência Artificial (IA) chegou para mudar a forma como os advogados trabalham, tornando tarefas que antes consumiam dias inteiros em atividades resolvidas em poucos minutos. O resultado é uma rotina muito mais produtiva, com mais tempo disponível para o que realmente importa: pensar estrategicamente e atender bem os clientes.\nNão se trata de uma tendência passageira, mas de uma profunda mudança estrutural que já está em curso nos escritórios mais competitivos do país. Uma das mudanças mais visíveis está na análise de documentos e decisões judiciais. Ferramentas de IA conseguem revisar um volume enorme de informações em pouco tempo, identificando padrões, precedentes e argumentos relevantes para cada caso.