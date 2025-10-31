Vivemos um momento em que a tecnologia, a inteligência artificial e os processos digitais estão por toda parte: no trabalho, nos estudos e até nas tarefas mais simples do dia a dia. Nesse cenário, inovar se tornou mais do que uma tendência, é uma necessidade. Afinal, é da criatividade e da capacidade de adaptação que nascem as soluções que transformam vidas, geram empregos e impulsionam a economia.\nGoiás tem se destacado no país como um estado que aposta na inovação. Esse avanço é fruto de um esforço coletivo: universidades, centros de pesquisa, empresas e governo trabalhando lado a lado para transformar boas ideias em realidade. Com investimentos em Centros de Excelência e uma política estadual voltada ao fomento da inovação e da inteligência artificial, Goiás mostra que está preparado para o futuro.