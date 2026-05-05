O termo “melhor idade”, surgiu no contexto do aumento da população idosa, apresentando uma releitura mais positiva e, em certa medida, até idealizada da “terceira idade”, popularizado a partir da década de 1960 na França. Inicialmente o que se propunha era desestigmatizar a velhice, distanciando-a da ideia de “decadência” e limitações, e focando nos aspectos positivos como tempo livre, experiência, etc.\nAgora um novo termo associado a essa faixa etária está rapidamente sendo disseminado nas redes sociais. Nolt é a expressão da vez e, ao longo desse artigo, explicarei o que ela significa.\nA população mundial está envelhecendo e o Brasil segue o mesmo caminho. De acordo com o último censo do IBGE, cerca de 32 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais. Pela primeira vez, o grupo de idosos superou o de crianças e jovens, invertendo a pirâmide etária, com expectativa de que idosos representem quase 38% até 2070.