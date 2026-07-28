Há pouco mais de um século, a iluminação elétrica transformou a rotina das cidades. Estendeu o funcionamento do comércio, ampliou a segurança nas ruas, impulsionou a industrialização e mudou a forma como as pessoas vivem e trabalham. Desde então, a eletricidade deixou de ser apenas um avanço tecnológico para se tornar um dos pilares do desenvolvimento econômico e social.\nHoje, acender uma lâmpada é um gesto tão simples que raramente nos faz pensar na estrutura necessária para que isso aconteça. Enquanto o fornecimento ocorre normalmente, quase ninguém percebe a complexa rede que leva energia a residências, hospitais, escolas, propriedades rurais e indústrias. É essa infraestrutura, silenciosa e quase invisível, que contribui diretamente para o crescimento de um estado como Goiás.\nEstudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostram que o consumo de eletricidade acompanha o desempenho da economia, a geração de empregos, o aumento da renda e, mais recentemente, os efeitos das mudanças climáticas. Ondas de calor, por exemplo, elevam significativamente o uso de energia e exigem sistemas mais preparados para responder às oscilações da demanda.