O setor imobiliário brasileiro se mobilizou forte e coesamente diante da proposta de reforma tributária apresentada pelo governo federal, uma de suas bandeiras. É inegável a necessidade de mudanças e de aprimoramento constante da legislação, mas, diante da magnitude das reformas que estão sendo implementadas, a partir da Emenda Constitucional nº 132/2003, nossa união foi estratégica e fundamental.\nA aprovação da PEC da reforma, aliás, foi apenas o primeiro dos muitos passos que todo esse processo envolve. Logo depois, veio a Lei Complementar 214/2025, a primeira legislação regulamentadora da reforma tributária no Brasil, que marca uma transformação histórica no sistema tributário nacional.\nFruto de um trabalho maduro e bem fundamentado, tivemos a criação, na nova legislação, de um sistema tributário específico para as operações imobiliárias, o que é uma vitória que deve ser creditada às entidades que atuaram à frente desses debates. Em Goiás, a Associação dos Desenvolvedores Urbanos de Goiás (ADUGO) e o Secovi Goiás acompanharam e participaram ativamente do processo. O Secovi de São Paulo, a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano (AELO) também tiveram participação significativa no processo.