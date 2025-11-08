As novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, elevadas para 50%, entraram em vigor em 6 de agosto/2025. A análise dos dados do MDIC referentes a setembro/2025 — primeiro mês completo após o tarifaço — revela efeitos relevantes tanto em nível nacional quanto regional.\nA participação dos EUA nas exportações estaduais é bastante desigual. Em 2024, São Paulo tinha o maior peso, com 33,6% de suas vendas externas destinadas ao mercado norte-americano, seguido por Rio de Janeiro (18,4%) e Minas Gerais (14,4%). No Espírito Santo, essa participação era de 7,4%.\nNos demais estados e no Distrito Federal (DF) ficava abaixo de 5% — e, em alguns casos, praticamente nula. Em Goiás, os embarques para os EUA representavam 1,7% do total exportado. Minas Gerais registrou o maior impacto negativo (-7,3%) da retração das vendas para os EUA sobre o total de suas exportações, resultado da forte queda de 50,5% nessas vendas e de sua elevada dependência do mercado norte-americano.