A figura de Tiradentes permanece como símbolo histórico de resistência à carga tributária no Brasil colonial. À época, o chamado “quinto” determinava que 20% de todo o ouro extraído fosse destinado à Coroa portuguesa. Séculos depois, o nome mudou, os mecanismos se tornaram mais complexos, mas a percepção de peso continua presente no cotidiano da população e influencia diretamente decisões de consumo, investimento e planejamento financeiro em todo o país.\nDados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) indicam que, em 2025, o brasileiro precisou trabalhar cerca de 149 dias somente para cumprir suas obrigações tributárias. Isso representa aproximadamente 40,82% da renda média anual, considerando tributos sobre consumo, renda e patrimônio.\nNa prática, significa que quase cinco meses de trabalho são destinados ao pagamento de impostos, reduzindo a capacidade de poupança das famílias e limitando o crescimento econômico de longo prazo. O impacto não é apenas individual, mas também coletivo e afeta o dinamismo da economia.