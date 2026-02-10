O país viu, ao vivo, em janeiro de 2023, o apresentador Tadeu Schmidt repreender Gabriel Tavares após gritos, silenciamentos, toques agressivos e uma ameaça velada dirigida a Bruna Griphao, ambos participantes do reality show daquele ano. Diante de milhões de espectadores, reforçou-se que, em uma relação afetiva, certas frases não podem ser ditas nem em tom de brincadeira. O episódio ampliou o debate sobre limites, respeito e consentimento.\nTrês anos depois, na edição atual do programa, o padrão se repete. Pedro Espíndola tentou beijar à força Jordana Morais, segurando seu pescoço e trancando a porta da despensa — uma cena evidente de importunação sexual, exibida e amplamente repercutida. Isolado, admitiu o erro, mas culpou a vítima: “ela deu lado”.\nA frase sintetiza a lógica persistente da imputabilidade masculina, em que homens se eximem de responsabilidade amparados na naturalização — e na certeza — da impunidade. Tenho alertado que a certeza da impunidade alimenta e perpetua comportamentos abusivos.