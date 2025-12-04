A transformação digital já faz parte da rotina da economia, da educação e dos serviços públicos, moldando a maneira como pessoas estudam, trabalham, consomem e se relacionam com o poder público. Mesmo com esse avanço, milhões de brasileiros ainda não têm acesso regular à internet, sobretudo em áreas rurais, regiões periféricas e municípios menores. Essa exclusão restringe oportunidades, reduz a competitividade local e aprofunda desigualdades que afetam diretamente o desenvolvimento social e econômico.\nA inclusão digital envolve muito mais que conectar residências. É um processo que demanda infraestrutura adequada, acesso a equipamentos, formação de usuários e condições para que a população participe de forma ativa da economia contemporânea.\nEm um cenário no qual serviços financeiros, comércio, capacitações profissionais e até atendimentos de saúde migraram para ambientes virtuais, estar desconectado significa perder chances de renda, estudo, cidadania e empreendedorismo. Para as cidades, isso impacta a atração de investimentos, a geração de empregos e o fortalecimento das atividades produtivas locais.