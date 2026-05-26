Celebrado em 25 de maio, o Dia da Indústria representa mais do que uma homenagem ao setor produtivo. A data simboliza a força de quem transforma trabalho, conhecimento e inovação em desenvolvimento econômico e social. Em Goiás, esse reconhecimento ganhou dimensão ainda maior com a realização da Semana e do Mês da Indústria, programação que reforça o protagonismo do segmento na construção de um Estado mais competitivo, moderno e preparado para o futuro.\nA Semana da Indústria foi aberta reunindo inaugurações, homenagens e eventos que traduzem o espírito de um setor que segue investindo, gerando empregos e contribuindo decisivamente para o crescimento de Goiás. Neste ano, a programação também será marcada por homenagens a Paulo Vargas, diretor regional do Senai e superintendente do Sesi, um dos maiores nomes da história do Sistema Fieg, cuja trajetória deixou marcas profundas na integração institucional, na educação profissional e no fortalecimento da indústria goiana.