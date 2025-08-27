A infância, etapa única e insubstituível na formação humana, está sendo encurtada diante de nossos olhos. Chamamos de adultização infantil o fenômeno no qual crianças e adolescentes são expostos a comportamentos, responsabilidades e padrões do mundo adulto antes de estarem emocional e cognitivamente preparados. Essa antecipação artificial da maturidade compromete o desenvolvimento emocional, social e moral, gerando efeitos que podem atravessar toda a vida.\nSegundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2023, 88% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já possuem redes sociais — e 27% utilizam o TikTok. Esse cenário levanta um alerta importante. Plataformas digitais, quando não mediadas por adultos de forma consistente, intensificam a exposição a padrões estéticos, linguagens e comportamentos sexualizados, moldando precocemente a autoimagem, a autoestima e as referências culturais dessas crianças.