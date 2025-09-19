Finalmente saiu! O Congresso aprovou o PL 1533/2024, que cria o Sistema Nacional de Informação sobre a Primeira Infância. Pode parecer simples, mas o impacto vai ser enorme: pela primeira vez teremos, reunidos num só lugar, todos os dados de saúde, educação, assistência e proteção das nossas crianças de 0 a 6 anos.\nO que isso significa na prática? Que vamos deixar de decidir no achômetro para agir com base em dados concretos. Da fila da creche até o calendário de vacinação, tudo terá embasamento. É isso que as famílias brasileiras merecem.\nMas vou te falar algo que me preocupa muito como pai: o mundo mudou drasticamente. Antigamente, o medo era da rua. Hoje, o perigo muitas vezes entra pela tela do celular dentro da nossa própria casa.\nAs crianças estão tendo contato com o mundo virtual cada vez mais cedo, e não é exagero: tem criança de 4 anos que mexe no smartphone melhor que adulto! O problema é que junto com essa facilidade vêm inúmeros riscos: conteúdo inadequado, pressão para se comportarem como “mini adultos” e, o pior, gente mal-intencionada se aproximando por jogos online e redes sociais.