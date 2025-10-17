Em 2025, o Prêmio Nobel de Economia foi concedido a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, três pesquisadores que ajudaram o mundo a compreender o que move o progresso econômico: a inovação. Suas ideias, embora nascidas na teoria, dialogam profundamente com o que vem sendo construído no Brasil e especialmente em Goiás por meio de uma nova geração de laboratórios de inovação pública.\nA honraria reconheceu estudos que mostram como o crescimento sustentado não é resultado do acaso, mas de ciclos contínuos de criatividade, ciência e renovação tecnológica. Mokyr explicou que sociedades prósperas são aquelas que cultivam uma cultura de curiosidade, uma disposição coletiva para testar, explicar e melhorar o que já existe.\nAghion e Howitt, por sua vez, demonstraram matematicamente que a economia cresce quando novas ideias substituem as antigas, num processo que o economista Joseph Schumpeter chamou de “destruição criativa”.