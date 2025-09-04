Há décadas se discute a necessidade de uma reforma tributária no Brasil, mas foi apenas em 2019 que o tema ganhou força com as primeiras propostas no Congresso e avançou de forma decisiva com a promulgação da emenda constitucional em janeiro do ano passado. As mudanças já estão aí. Em 1º de janeiro de 2026, começa a transição e as empresas terão que operar sob dois sistemas tributários até 2033. Mesmo após toda essa trajetória, muitos gestores ainda ignoram o que está por vir.\nResultado de pesquisa recente produzida pela NTT Data reforça esse cenário de incertezas, 58% das empresas do levantamento não fizeram nada ou ainda estão apenas pensando em como implantar as mudanças que virão. E o mais impressionante é perceber muitos profissionais da área também estão confusos. Estudo “Sondagem OMIE do setor contábil” diz que 48% dos contadores não se sentem prontos para as mudanças.