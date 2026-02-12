Desde o início do mês de janeiro de 2026 a quantidade e a intensidade de chuva que estamos vivenciando em Goiânia são preocupantes, pois estão provocando e provocarão ainda mais inundações e alagamentos que, em consequência, causarão estragos em pontes, bueiros, vias públicas e edificações. Inundação é quando há transbordamento dos cursos de água atingindo as áreas marginais, normalmente prejudicando as populações de baixa renda.\nAlagamento urbano é a água acumulada nas ruas por falta de um sistema de drenagem eficiente. Porém, as inundações podem provocar também os alagamentos. A previsão e o controle das inundações e alagamentos devem estar integrados ao planejamento do uso do solo e ao plano diretor do município.\nAs inundações e os alagamentos se agravam quando a urbanização não é bem planejada e o plano diretor não leva em consideração as características hidrológicas e ambientais das bacias hidrográficas urbanas, como vem acontecendo em Goiânia. Aqui, como em outros municípios, a urbanização ocorre geralmente de jusante para montante, ou seja, da parte baixa para a parte alta dos cursos de água.