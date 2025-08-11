A notícia recente de que o Brasil voltou a figurar no constrangedor ranking dos 20 países com o maior número de crianças sem nenhuma dose de vacina (17ª posição), segundo a OMS e o Unicef, lança luz sobre um problema local e urgente que poderia ser evitado com imunização: o crescimento assustador de casos preocupantes e delicados de doenças respiratórias típicas do inverno.\nA situação de colapso levou o governo de Goiás a decretar emergência em saúde pública diante do avanço da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG, que encontra nas crianças um dos alvos preferenciais. Entre janeiro e junho de 2025, Goiás registrou 6.743 casos de SRAG.\nDesse total, 2.654 foram em crianças menores de dois anos. Ou seja, uma em cada quatro notificações da doença envolveu esse grupo. É muito. É grave. E poderia ser evitado. Uma das principais causas é a bronquiolite, provocada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que atinge o trato respiratório inferior e, em bebês, pode evoluir rapidamente para insuficiência respiratória. Na maioria dos casos, a internação é inevitável.