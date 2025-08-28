Agosto é mais do que um mês no calendário. Desde 2023, por força da Lei nº 14.617, ele se tornou um convite nacional à reflexão: como cuidamos das nossas crianças nos primeiros anos de vida? Essa é a fase que a ciência chama de “primeira infância”, que vai do período gestacional até os seis anos, é um intervalo decisivo para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo de qualquer ser humano.\nA Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) já determinaram, há décadas, que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. Mas na prática, transformar esse princípio em ações concretas continua sendo um desafio, apesar dos importantes avanços já conquistados no Brasil. É preciso que família, sociedade e Estado se unam para oferecer um ambiente seguro, saudável, acolhedor e rico em estímulos, em especial, na primeira infância. Afinal, é nesse momento que se formam vínculos afetivos, habilidades e memórias que acompanharão a pessoa por toda a vida.