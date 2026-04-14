Imagine precisar lutar pela própria vida três vezes por semana — e, ainda assim, enfrentar horas de estrada para conseguir tratamento. Essa é a realidade de muitos pacientes renais no interior do Brasil. Por isso, a implantação de um serviço de hemodiálise na Policlínica da Cidade de Goiás vai além de uma obra: representa alívio, dignidade e mais qualidade de vida para quem convive com um tratamento contínuo e desgastante, que exige disciplina, tempo e resistência física e emocional.\nPara quem depende da hemodiálise, estar mais perto do atendimento significa menos desgaste físico e emocional, menos tempo em deslocamentos e mais convivência com a família. Pode parecer pouco, mas cada quilômetro reduzido faz diferença em uma rotina marcada pelo cansaço. Aproximar o cuidado é garantir melhores condições de tratamento, mais segurança e mais estabilidade ao longo do tempo, além de contribuir diretamente para a adesão às sessões e para a regularidade do acompanhamento médico.