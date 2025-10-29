O Congresso Nacional está prestes a aprovar a isenção do Imposto de Renda para brasileiros que recebem até R$ 5 mil mensais. A medida reconhece que essa faixa de renda já não comporta nova tributação em tempos de inflação persistente e custo de vida elevado. Enquanto isso, em Goiás, cerca de nove mil aposentados e pensionistas do serviço público estadual que recebem entre R$ 3 mil e R$ 5 mil continuarão pagando 14,25% de contribuição previdenciária sobre o valor que excede R$ 3 mil.\nUm servidor aposentado com uma remuneração de R$ 5 mil, por exemplo, hoje tem descontado quase R$ 300 de seu benefício todos os meses. Para quem dedicou décadas ao serviço público, esse desconto representa uma parcela relevante do orçamento familiar, comprometendo despesas essenciais como medicamentos, alimentação e moradia.