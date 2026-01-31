Quem viu, viu. Quem não, só daqui uns 35 anos. Fechou as portas na última quinta-feira, dia 29, a exposição no Louvre de cem pinturas e desenhos de Jacques-Louis David, o inventor da arte engajada, arauto da Revolução Francesa, algoz de Luís 16, marqueteiro de Napoleão.\nSua grande mostra anterior, em 1989, celebrou o bicentenário da revolução. Era excessiva no número obras, 250, e redutora na abordagem, que acorrentava David ao neoclassicismo, escola da qual foi ponta de lança, mas veio a superar. (Por coincidência, vi as duas exposições).\nA exibição recente comemorou o bicentenário de sua morte, em Bruxelas, no exílio. Concentrou-se na política, dividindo-a em três etapas: antes, durante e depois de 1789. Mas Sébastien Allard, curador do Louvre, disse que, se David pudesse escolher um ano a brindar, “provavelmente festejaria 1793”.