A inflação dos escândalos de presidenciáveis disparou de forma estratosférica em menos de dez anos, se comparados os valores envolvidos na prisão de Lula e nos pesadelos de Aécio Neves com os atuais de Flávio Bolsonaro, que mente, desmente e insiste na pré-candidatura à Presidência, mas abre uma janela de oportunidades para a direita tradicional.\nLula passou 580 dias preso no Paraná por um triplex no Guarujá que não estava em seu nome e onde não morava, nunca tinha morado e nunca iria morar. Por quanto o imóvel foi leiloado na Operação Lava Jato? Por R$ 2,2 milhões.\nJá a mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília, com 1,1 mil m2, deixa um cheiro de dúvida sobre a origem do dinheiro e vem no rastro dos mais de 100 imóveis adquiridos pela família, 51 deles pagos em dinheiro vivo. Quanto custou? R$ 6 milhões.