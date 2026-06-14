A discussão sobre a redução da jornada de trabalho e a adoção da escala 5x2 ganhou espaço no debate público brasileiro. Trata-se de uma pauta legítima, que busca ampliar a qualidade de vida dos trabalhadores, garantindo mais tempo para descanso, convivência familiar e lazer. No entanto, é necessário avaliar seus impactos econômicos e os desafios da produtividade no Brasil.\nTrabalhadores mais descansados tendem a apresentar melhor desempenho e melhores condições de saúde física e mental. Contudo, a simples redução das horas trabalhadas não resulta, automaticamente, em ganhos significativos de produtividade.\nA teoria do crescimento econômico de Robert Solow demonstra que o aumento sustentado da produtividade depende da combinação entre trabalho, capital e tecnologia. Os dados internacionais reforçam essa interpretação.