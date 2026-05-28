A palavra jurimetria vem da junção de “juris” (direito) e “metria” (medida). Ou seja: é a ciência de medir o direito por meio de dados. Ela se baseia na coleta e análise estatística de informações jurídicas, como decisões de tribunais, prazos médios, percentual de êxito e comportamento de juízes. É a disciplina resultante da aplicação de modelos estatísticos na compreensão dos processos, das decisões judiciais e dos fatos jurídicos.\nÉ o método que estabelece condições de análises descritivas e diagnósticas, além de evidenciar as dinâmicas sobre a causa raiz de situações identificadas como relevantes. A jurimetria está transformando a forma como os profissionais do direito tomam decisões. Mais do que uma tendência, ela representa o uso estratégico de dados para melhorar a atuação jurídica.\nEssa metodologia vem ganhando espaço em escritórios, departamentos jurídicos e tribunais, especialmente no contexto de inovação e tecnologia no direito. Ao cruzar informações históricas com estatísticas, a jurimetria permite prever comportamentos judiciais. Com isso, gera vantagens competitivas importantes. O mundo jurídico está mudando. E disso ninguém discorda.