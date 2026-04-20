O profeta Isaias 700 anos antes de Cristo ensinou: “Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe; porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Deus viu isso e desaprovou o não haver justiça.”\nAqui se descreve sobre uma nação ou sociedade num cenário de profunda corrupção, política, social e moral, onde o direito, a justiça, a verdade e a retidão desapareceram. O texto aponta que a verdade tropeça nas praças e a equidade não consegue entrar. A injustiça se torna a norma, a verdade desaparece e quem tenta fazer o bem é prejudicado.\nAssim a justiça retrocede e a sabedoria fica longe, porquanto a verdade tombou na praça, e a honestidade não consegue mais entrar. A verdade anda tropeçando em alguns julgamentos. É um quadro sombrio da condição humana.