Ministro Fachin, a posse de Vossa Excelência como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) desperta grande expectativa na sociedade. Nos últimos anos, muitas decisões da Corte deixaram de ser legitimadas pela população, dando espaço à percepção de que, em temas sensíveis, prevaleceram o personalismo, a vaidade, a politização, e, por vezes, até a afronta à Constituição.\nTais decisões frequentemente extrapolaram os limites da interpretação constitucional, afastando o Supremo de sua missão primordial: a defesa dos princípios que sustentam o Estado Democrático de Direito e o respeito ao devido processo legal. O resultado é preocupante: instabilidade jurídica, insegurança institucional e o enfraquecimento da confiança pública no Judiciário.\nMinistro, o que se espera de sua gestão é a devolução do Supremo ao seu papel constitucional de guardião da Carta Magna, não de protagonista na formulação de políticas.