Em um país onde milhões de jovens ainda enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, discutir empregabilidade juvenil é, necessariamente, discutir desenvolvimento social. As datas comemorativas do jovem trabalhador nos convidam a refletir sobre o presente e, sobretudo, sobre o futuro da juventude brasileira.\nOs números são claros e preocupantes. Estima-se que cerca de 65 milhões de jovens, em diferentes contextos globais, já enfrentaram o desemprego em algum momento recente. No Brasil, aproximadamente 18,5% dos jovens estão na condição de “nem-nem” — ou seja, não estudam nem trabalham. Esses dados revelam um desafio estrutural que exige ação coordenada entre poder público, iniciativa privada e organizações da sociedade civil.\nO acesso ao primeiro emprego é uma das portas mais efetivas para romper o ciclo de vulnerabilidade. Quando um jovem tem a oportunidade de ingressar no mundo do trabalho de forma protegida e orientada, ele não apenas gera renda familiar, mas também constrói autonomia, autoestima e perspectivas de futuro.