Existe uma diferença enorme entre lembrar a história e aprender com ela. Lembrar é fácil. Basta citar nomes, datas, feitos e fotografias. Aprender exige mais. Exige coerência, responsabilidade e compromisso com os valores que construíram aquela história. Nos últimos anos, tenho refletido muito sobre o significado do legado. Talvez porque tenha crescido vendo de perto o peso que ele carrega. E também a responsabilidade que ele impõe.\nLegado não é discurso bonito ou fotografia nostálgica. Não existe apenas para ser admirado. Legado é referência. É bússola. É direção. Quando uma sociedade valoriza sua história, ela não está presa ao passado. Está construindo o futuro com base em experiências que deram certo, em princípios que resistiram ao tempo e em exemplos que continuam fazendo sentido.\nO problema começa quando a história deixa de ser inspiração e passa a ser instrumento. Instrumento partidário, eleitoral ou de conveniência. Quando nomes importantes são lembrados nos discursos, mas esquecidos nas atitudes. Quando valores são citados, mas não praticados. Quando a memória serve para gerar prestígio, mas não para orientar decisões.