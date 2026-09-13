O 16º Concred, maior congresso de cooperativismo de crédito do mundo, realizado pela primeira vez em Goiânia, deixou para Goiás e para o cooperativismo brasileiro importantes legados e uma reflexão que vai muito além dos debates dos três dias do evento. Ao reunir milhares de pessoas para discutir os rumos do sistema financeiro, o encontro reafirmou uma convicção que precisamos fortalecer: o desenvolvimento financeiro somente é completo quando chega a todos.\nO congresso deixou evidente a força e o protagonismo do cooperativismo de crédito goiano. Receber um evento dessa dimensão foi resultado de uma construção coletiva e demonstrou a união das cooperativas, centrais e instituições que integram o setor em nosso Estado. Goiás mostrou ao Brasil que possui um cooperativismo de crédito forte, organizado e preparado para participar dos grandes debates nacionais.