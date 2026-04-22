O Congresso Nacional aprovou e foi feita a sanção presidencial da matéria que tipificou o vicaricídio como crime autônomo, por meio da Lei nº 15.384/2026. Matar ou agredir filhos, parentes ou pessoas próximas com o objetivo de punir, controlar ou fazer sofrer uma mulher passa a ser crime hediondo (20 a 40 anos de reclusão) e integra a Lei Maria da Penha.\nA medida é justa e urgente. Casos recentes no Brasil e em Goiás chocaram o país e expuseram uma lacuna no Código Penal. A violência vicária é hedionda e cruel: usa o corpo de quem a vítima ama como arma para atingi-la na alma.\nDados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás e do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam a gravidade do contexto: em 2025, o estado registrou 59 feminicídios – alta de 6% em relação aos 56 casos de 2024 –, mesmo com a queda geral dos homicídios. Grande parte ocorre no ambiente doméstico, onde a segurança pública “não alcança”, porque incipientes são as ações de prevenção primária