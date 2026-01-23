A crise do Banco Master trouxe de volta uma lição antiga do mercado financeiro: não existe lucro fácil sem risco. Sempre que aparecem promessas de ganhos acima do normal, é preciso cautela. Em sistemas financeiros complexos, a estabilidade tem um custo e ele quase nunca é visível nos períodos de crescimento acelerado. Normalmente, só aparece quando algo dá errado.\nO episódio ajuda a compreender a lógica do sistema bancário brasileiro, com seus méritos e fragilidades. Para evitar crises maiores, os bancos operam sob regras rígidas de capital e controle. Essa regulação é fundamental para dar segurança ao sistema, mas produz um efeito colateral conhecido: a concentração. Bancos grandes e bem capitalizados tendem a sobreviver e crescer, enquanto instituições menores ficam mais expostas. Assim, o sistema se organiza em torno de poucos grandes bancos, ao lado de médios e fintechs que tentam inovar por meio da tecnologia.