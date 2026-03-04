A indústria brasileira vive uma transformação que não faz o barulho das máquinas, mas altera profundamente suas engrenagens internas. Nos últimos anos, mais mulheres passaram a ocupar espaços estratégicos no setor industrial, redesenhando estruturas de comando e ampliando a diversidade nas tomadas de decisão.\nDados do Observatório Nacional da Indústria (ONI), ligado à Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostram que, em 2023, as mulheres ocupavam 39,1% dos cargos de liderança na indústria brasileira. Em 2013, esse porcentual era de 35,7%. O avanço de mais de três pontos porcentuais em uma década pode parecer discreto à primeira vista, mas revela uma transição consistente, sustentada por mudanças culturais, maior qualificação profissional e políticas corporativas voltadas à diversidade.