A discussão sobre a presença da mulher nos espaços de liderança e de gestão não pode mais se limitar ao campo do discurso simbólico. Ela precisa ser tratada como um tema estratégico, diretamente ligado à qualidade das decisões, à sustentabilidade das organizações e à evolução dos modelos de governança.\nEm um cenário cada vez mais complexo, marcado por exigências regulatórias crescentes, pressão por resultados e maior responsabilidade social, ampliar a participação feminina nos espaços de poder deixou de ser uma escolha e passou a ser estratégico.\nNa área da saúde, essa transformação assume contornos ainda mais relevantes. O setor vive um momento de profundas mudanças estruturais, impulsionadas pelo avanço tecnológico, pela crescente complexidade assistencial e pela necessidade de sustentabilidade dos sistemas de saúde. Nesse cenário, decisões institucionais exigem cada vez mais pluralidade de perspectivas, rigor técnico e visão de longo prazo.