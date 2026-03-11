O mês de março, que simbolicamente inaugura um tempo de reflexão sobre a presença feminina nos espaços sociais, nos alcança, este ano, com desafios que não admitem respostas protocolares. Ocupo pela quarta vez consecutiva a presidência interina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), neste mês, em um contexto que exige da advocacia não apenas vigilância, mas também firmeza em sua atuação institucional.\nO ano de 2026 é de eleições gerais. E, como sabemos, processos eleitorais são também momentos em que as tensões sociais se acirram, inclusive àquelas que atravessam a participação feminina na vida pública. Neste contexto, ao mesmo tempo em que observamos o avanço consistente de mulheres em campos historicamente restritos, como as conquistas anunciadas recentemente na ciência, na inovação tecnológica e no empreendedorismo, também nos deparamos com dados alarmantes relacionados à violência de gênero, em suas múltiplas formas, especialmente os casos de feminicídio.