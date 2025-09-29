O modelo de gestão por Organizações Sociais (OS) no Sistema Único de Saúde (SUS) é previsto por lei desde 1998 e trouxe significativos avanços na ampliação e qualificação da oferta de serviços de saúde em todas as regiões do Brasil. A condução por OSs complementa a gestão direta, agregando maior eficiência administrativa, foco em metas e resultados e melhoria da qualidade do atendimento prestado à população.\nAs Organizações Sociais são entidades sem fins lucrativos com expertise na gestão em saúde que trazem soluções a gargalos históricos do poder público: contratar pessoal especializado e adquirir materiais e insumos com mais agilidade e menor burocracia, cumprir metas assistenciais e indicadores de desempenho, adaptar-se às demandas locais e sazonais com maior dinamismo e tornar melhor a experiência do paciente durante toda a jornada do cuidado.