A entrada em vigor da reforma tributária, a partir de 2026, inaugura um dos períodos de maior transformação do sistema fiscal brasileiro desde a Constituição de 1988. Para o cooperativismo financeiro, trata-se de um momento que exige atenção redobrada, preparo técnico e, sobretudo, participação ativa no debate público. Isso significa que não estamos diante de um simples ajuste de alíquotas, mas de uma mudança estrutural na forma de tributar o consumo, a renda e o patrimônio.\nO chamado “ano-teste” de 2026, com a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), será decisivo. Embora não haja recolhimento efetivo dos novos tributos sobre o consumo para quem cumprir corretamente as obrigações acessórias, as exigências operacionais já serão reais: adaptação de sistemas, revisão de cadastros, novos controles e declarações. Para cooperativas e cooperados, o desafio não é apenas tecnológico, mas estratégico. Assim, quem se preparar antes terá mais segurança e competitividade no novo ambiente.