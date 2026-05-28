Há partidos que surgem para disputar eleições. Outros nascem para cumprir um papel histórico. O MDB pertence à segunda categoria. Ao completar 60 anos, o Movimento Democrático Brasileiro não celebra apenas uma data. Celebra uma trajetória profundamente conectada à democracia brasileira, à defesa das instituições e à construção de um país mais justo.\nO MDB foi protagonista em alguns dos momentos mais decisivos da nossa história recente. Em tempos difíceis, foi abrigo da resistência democrática. Teve papel fundamental na redemocratização do Brasil, ajudou a construir a Constituição Cidadã de 1988, participou da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e deu sustentação política a medidas importantes para a estabilidade econômica do país, como o Plano Real, durante o governo Itamar Franco.