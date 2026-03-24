Memes são conteúdos geralmente por vídeos, imagens ou palavras que expressam ideias, piadas ou críticas de maneira objetiva. Conteúdos humorísticos sobre a área do Direito são cada vez mais populares nas redes sociais e no Fórum. No nosso quotidiano judicial também nos deparamos com muitas situações engraçadas.\nÉ muito comum em audiências e sessões ouvir palavras proferidas por pessoas singelas, expressões como: “me acertou com um chute na boca ‘do estambo’, referindo-se ao estômago; e pior, chamando o juiz de ‘meretrício’ que é (relativo a meretriz, prostituta), quando o certo é meritíssimo; acontece com frequência dizer que saiu ‘calambiando”, quando o correto é dizer cambaleando; muitos são xingados numa discussão de “fi de uma égua”; muitos falam ‘meu devogado’, e por aí vai. São pessoas simples e incultas.