Manter viva a democracia é uma responsabilidade que transcende o momento do voto. Exige trabalho diário! Ao assumir a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), em abril deste ano, assumi também o compromisso de honrar aqueles que, com coragem e espírito público, pavimentaram o caminho que percorremos hoje. E é sob esse mesmo espírito que o TRE inaugura, nesta semana, três novos Pontos de Memória da Justiça Eleitoral nos municípios de Trindade, Anápolis e Pirenópolis.\nO Brasil possui um dos sistemas eleitorais mais respeitados do mundo! Mas, nem sempre nos lembramos de que, para chegarmos ao uso de instrumentos tecnólogos de vanguarda, como as urnas eletrônicas brasileiras, caminhamos muito! Se você tem até 30 anos, caro leitor, sequer conheceu outra forma de registrar o seu voto nas eleições realizadas a cada dois anos no país. Mas elas existiram e sustentaram a nossa democracia todo esse tempo, graças às mãos de muita gente que trabalhou em condições muito desafiadoras, porém com o mesmo empenho cívico dos dias atuais.