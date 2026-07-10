Em um cenário de intensa movimentação política, marcado pela multiplicação de pré-candidaturas e pela antecipação da disputa eleitoral, um fenômeno se repete com impressionante frequência: discute-se muito os nomes dos candidatos e nada de suas propostas. A política brasileira parece cada vez mais capturada pela lógica da personalização, em que figuras públicas, estratégias eleitorais, alianças partidárias e pesquisas de intenção de voto ocupam o centro das atenções, enquanto os projetos concretos para o país e para os estados permanecem em segundo plano.\nA cada novo ciclo eleitoral, os partidos passam meses debatendo quem será candidato, quem apoiará quem, quais lideranças possuem maior viabilidade ou rejeição, quais alianças serão formadas e quais disputas internas movimentam os bastidores. Entretanto, raramente se observa o mesmo entusiasmo em relação às perguntas mais importantes: quais são os projetos para a economia? Como enfrentar os desafios ambientais? O que fazer com a segurança pública, a saúde, a educação e a desigualdade social? Qual modelo de desenvolvimento está sendo defendido?