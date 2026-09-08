Diante do desafio de gerir recursos públicos, os órgãos de controle externo desempenham um papel essencial para coibir a ineficiência e assegurar que os impostos sejam convertidos em benefícios para a sociedade. Mas não basta apenas cumprir o seu ofício. É preciso prestar contas do que se faz e demonstrar como a atuação institucional impacta a vida do cidadão, o que exige mensurar resultados e apresentá-los de forma clara à população.\nNa esfera da administração estadual, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás chega aos seus 74 anos de instalação consolidando a transparência de suas entregas com a divulgação do Relatório de Benefícios da Atuação do Controle Externo. O documento traduz a atuação do TCE-GO em resultados concretos para a sociedade.\nCom base nos números do ano de 2025, o relatório aponta uma economia de quase R$ 2,3 bilhões para os cofres públicos, decorrente da correção de falhas identificadas em processos de fiscalização e de soluções construídas de maneira consensual com os entes fiscalizados.