Em um tempo marcado por excesso de informações, opiniões rápidas e conclusões precipitadas, compreender como a ciência realmente funciona tornou-se mais importante do que nunca. A credibilidade do conhecimento científico não nasce de percepções individuais ou de convicções pessoais, mas de um processo rigoroso: o método científico.\nEsse método é um conjunto de princípios que orienta a investigação de fenômenos de forma sistemática, transparente e verificável. Ele começa com uma pergunta clara, capaz de delimitar um problema e orientar a pesquisa. A partir dela surge a hipótese, uma explicação provisória que precisa ser testável e que poderá ser confirmada ou refutada por meio de observações ou experimentos. Esse rigor é justamente o que impede que conclusões sejam baseadas apenas em impressões ou expectativas.