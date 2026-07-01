Durante décadas, a globalização prometeu que a interdependência econômica produziria ganhos para todos. A era do win-win deveria abrir mercados, integrar cadeias produtivas e confiar na eficiência global como caminho para a prosperidade coletiva. Essa promessa morreu.\nO mundo não voltou ao passado. A economia segue conectada. Mas os princípios mudaram. Agora, há segurança antes da eficiência, controle antes da abertura, vantagem antes da cooperação.\nA pandemia foi o divisor de águas e mostrou que a globalização eficiente era também vulnerável. Faltaram máscaras, vacinas, medicamentos, componentes e logística. Estados descobriram que não controlavam itens básicos para proteger as próprias populações. Empresas viram cadeias baratas se romperem. Cidadãos aprenderam que o sistema podia falhar.\nA escassez real virou escassez percebida. Mesmo com produtos de volta às prateleiras, ficou a memória de que tudo pode faltar. Essa memória reorganiza decisões. Estados reduzem dependências; empresas trocam custo por resiliência; indivíduos aprendem a desconfiar.