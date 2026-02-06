Nas últimas décadas, observa-se no Brasil uma crescente banalização do uso de suplementos alimentares, vitaminas, substâncias “pré-treino” e até hormônios, muitas vezes sem qualquer indicação clínica ou acompanhamento profissional. Esse fenômeno, impulsionado por redes sociais, marketing agressivo e pela busca do chamado “corpo perfeito”, traz consequências relevantes para a saúde, especialmente para os rins, órgão fundamental na homeostase do organismo.\nOs rins são responsáveis pela filtração do sangue, eliminação de metabólitos tóxicos, controle hidroeletrolítico e equilíbrio ácido-base. O consumo excessivo de proteínas como, whey protein, creatina, BCAA e outros suplementos hiperproteicos aumenta a carga nitrogenada, elevando a produção de ureia e creatinina.\nEm indivíduos saudáveis, isso pode levar à hiperfiltração glomerular; em pessoas com doença renal subclínica ou fatores de risco (hipertensão, diabetes, obesidade), pode acelerar a perda da função renal. Além disso, o uso indiscriminado de creatina pode mascarar alterações laboratoriais e dificultar o diagnóstico precoce de doenças renais.