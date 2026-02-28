Em intervalo de dias, celebramos datas que simbolizam a força transformadora do Sistema Indústria em Goiás. Em 28 de fevereiro, o Sesi completa 73 anos; em 9 de março, o Senai chega aos 74; e, em 10 de março, o Instituto Euvaldo Lodi comemora 56 anos. São instituições que ajudaram a moldar o desenvolvimento econômico e social de nosso Estado e que seguem renovando seu compromisso com o futuro.\nO Sesi consolidou-se como referência em educação básica, saúde e segurança do trabalhador. Hoje, são cerca de 27 mil estudantes matriculados em 21 escolas no Estado, além de unidades geridas em parceria com prefeituras. A expansão recente demonstra a confiança da sociedade em um modelo pedagógico que alia formação acadêmica de excelência ao desenvolvimento de competências socioemocionais, tecnológicas e empreendedoras.