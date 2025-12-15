O Dia Nacional do Ministério Público, celebrado em 14 de dezembro, é mais do que uma data comemorativa. É um momento de reafirmar o sentido público de uma instituição que existe para servir à sociedade, proteger direitos fundamentais e garantir que a Constituição se projete de forma concreta na vida das pessoas, inclusive nos desafios cotidianos mais sensíveis.\nDesde a Constituição de 1988, o Ministério Público ocupa posição central no Estado Democrático de Direito, com autonomia e independência para defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Essa missão constitucional se materializa diariamente em atuações que impactam diretamente a vida da população, especialmente daqueles que mais dependem da presença responsável do Estado.\nEmbora frequentemente associado à persecução penal, o papel do Ministério Público é mais amplo. Atua na defesa da infância e da juventude, do meio ambiente, da saúde e da educação públicas, do consumidor, do patrimônio público e de grupos vulneráveis, combinando atuação judicial, extrajudicial e fiscalização de políticas públicas.